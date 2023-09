Dragon’s Dogma 2: trailer di gameplay e nuovi dettagli dal TGS 2023

Dragon’s Dogma 2 è tornato a mostrarsi al Capcom Online Program del TGS 2023 con un corposo video di gameplay da 9 minuti e tante novità su quello che potremo aspettarci da questo nuovo attesissimo capitolo della saga fantasy. Il filmato, che trovate qui sotto, fa una breve panoramica delle innovazioni introdotte riguardanti classi, combattimento ed esplorazione.

Nel gioco, avremo a disposizione quattro classi: guerriero, mago, arciere e ladro. Il primo è specializzato nel combattimento con spada e scudo, il mago negli attacchi magici e nel supporto al party, l’arciere negli attacchi a distanza e il ladro nel combattimento furtivo e rapido con coltello.

Capcom conferma, inoltre che ci saranno anche classi avanzate “miste”, come il guerriero magico che usa un’asta con due lame e la magia, o gli arcieri magici potranno invece usare frecce magiche e che sarà possibile cambiare classe e riassegnare i punti abilità recandosi alla gilda.

Il video si sofferma poi anche sul funzionamento delle pedine, compagni di party controllati dall’IA che potremo schierare in battaglia per avere un supporto, e sulle caratteristiche dell’ambientazione che presenta diversi tipi di biomi, dalle paludi, alle zone montuose, fino ad arrivare alle praterie. Durante gli spostamenti potremo usare dei carri che ci porteranno a destinazione (potremo attendere in tempo reale o fare un teletrasporto rapido), ma dovremo fare molta attenzione in questo caso perché durante la traversata, potremo subire anche delle imboscate.

Viene poi spiegato che ci sarà un ciclo notte-giorno e che quando calerà il sole saremo in pericolo. Durante la notte, infatti, potremo incontrare nemici unici e più potenti.