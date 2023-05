Dragon’s Dogma II: trailer e primi dettagli da Capcom

Dragon’s Dogma 2 è tornato a mostrarsi a sorpresa in occasione del PlayStation Showcase del 24 maggio con un trailer che ci permette finalmente di dare un primo sguardo a quest’attesissimo nuovo capitolo della serie ruolistica di Capcom. Il filmato, che trovate qui sotto, mostra alcuni accenni di trama e spettacolari combattimenti. Vediamo il video:

Già dal trailer è possibile notare il notevole salto in avanti dal punto di vista tecnico. Capcom ha confermato che il gioco gira su RE Engine, l’ottimo motore grafico su cui sono stati costruiti tutti i moderni Resident Evil, compreso il recente remake del 4. Dal punto di vista ludico, grandi passi in avanti sono stati fatti anche per quanto riguarda la fisica e l’intelligenza artificiale: tornano ad avere un importanza centrale le pedine, ossia i compagni che accompagnano il protagonista in battaglia.

In Dragon’s Dogma 2, l’Arisen verrà accompagnato da un massimo di 3 compagni gestiti dalla CPU, fornendo al giocatore la sensazione di vivere una sorta di esperienza cooperativa. Per quanto concerne, invece, la storia di Dragon’s Dogma, sappiamo che ha inizio da una prigione sotterranea, dove la voce del drago riecheggia nella nebbia dei ricordi perduti. Con il cuore rubato dal Drago, l’Arisen è pronto a combattere la corruzione nel mondo.

Dragon’s Dogma 2 resta ancora privo di una data d’uscita. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.