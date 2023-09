Octopath Traveler 2 annunciato per Xbox con periodo d’uscita al TGS 2023

Octopath Traveler 2 si appresta ad arrivare anche su Xbox L’annuncio è arrivato a sorpresa in occasione dell’Xbox Digital Broadcast del TGS 2023 con tanto di periodo d’uscita. Il gioco arriverà ad inizio del 2024. Ricordiamo che il gioco è stato pubblicato solo su PS4, PS5, Switch e PC lo scorso 24 febbraio e ora finalmente anche gli utenti Xbox potranno intraprendere il nuovo viaggio nelle terre di Solistia.

Eight travelers will soon find a new shore to explore.

Octopath Traveler II will launch on Xbox and Windows in early 2024. pic.twitter.com/9hpaeXsc4I

— Square Enix (@SquareEnix) September 21, 2023