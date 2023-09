I Mercen4ri: da oggi al cinema il quarto film della saga

Da oggi, 21 settembre, arriva nelle sale cinematografiche il film I Mercen4ri, il quarto capitolo della saga action con Sylvester Stallone, e gli altri eroi del cinema d’azione.

Ecco il trailer de I Mercen4ri.

Questa è la sinossi:

Una nuova generazione di stelle si unisce al novero di grandi interpreti del cinema d’azione per un’avventura ricca di adrenalina in I Mercen4ri. Il veterano mercenario Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua squadra stellare, composta dagli uomini più tosti affrontano una nuova sfida, in una storia piena di azione. Per superarla ed avere successo, devono ricorrere al loro ingegno, all’esperienza e alla forza brutale che li caratterizza.

In questo nuovo capitolo della saga vediamo all’opera Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone. E abbiamo per la prima volta presenti Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia.

Sappiamo che questo nuovo capitolo segnerà anche un passaggio di consegne fra Sylvester Stallone e Jason Statham. Il primo capitolo de I Mercenari è stato lanciato nelle sale cinematografiche nel 2010.

Potrebbero interessarti anche: