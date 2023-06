Expend4bles: trailer della quarta avventura de I Mercenari di Stallone

“Saranno morti quando saranno morti” recita il poster ufficiale di Expend4bles, quarto film del team paramilitare all-star messo in piedi da Sylvester Stallone oramai diversi anni fa e che torna con un cast che vede il ritorno di volti noti ma anche nuovi interpreti e di cui oggi Lionsgate ha rilasciato il primo trailer, in attesa dell’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 22 settembre.

Il film, diretto da Scott Waugh, vede nel cast Jason Statham, Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Iko Uwais, Randy Couture, Jacob Scipio, Levy Tran, with Andy Garcia, and Sylvester Stallone.

Questa la sinossi ufficiale:

Una nuova generazione di stelle si unisce al novero di stelle del cinema d’azione per un’avventura ricca di adrenalina in Expend4bles. Riunendo il team di Mercenari formato da Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone abbiamo per la prima volta Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia. Armati con ogni tipo di arma su cui possono mettere le loro mani e con le abilità giuste per usarle, gli Expendables sono l’ultima linea di difesa e la squadra che viene chiamata quando non ci sono più altre opzioni. E i nuovi membri della squadra, con i loro stili e tattiche tutte nuove stanno per dare un significato tutto nuovo alla parola “sangue fresco”.

Questo sarà, a quanto pare, l’ultimo film della saga con Stallone, che difatti lascerà un po’ il campo al personaggio di Jason Statham già da questo episodio:

Sembra stia venendo piuttosto bene. Jason Statham sarà l’80% del film, e lui è molto contento della cosa. (…) Sono contento, ma c’è sempre un po’ di retrogusto amaro in situazioni del genere, considerando che lavoro a questo franchise da 12 anni, e sono pronto a passare il testimone a Jason.

Leggi anche: