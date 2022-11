Expendables 4: Sylvester Stallone rivela che sarà un film improntato su Jason Statham

Dopo che Sylvester Stallone ha deciso di congedarsi dal franchise di Rocky, lo ha fatto anche con I Mercenari, considerando che lo stesso attore ha dichiarato che Expendables 4 sarà un film improntato soprattutto sul character di Jason Statham.

Parlando al The Hollywood Reporter l’attore ha detto sulla produzione del progetto:

Queste, invece, sono le parole di Sylvester Stallone dopo che l’attore ha dato l’addio al franchise:

Questo sarà il mio ultimo giorno sul set. Sono contento, ma c’è sempre un po’ di retrogusto amaro in situazioni del genere, considerando che lavoro a questo franchise da 12 anni, e sono pronto a passare il testimone a Jason (Statham ndr). L’aspetto migliore di questo lavoro su I Mercenari è stato il fatto di offrire intrattenimento ma anche un messaggio. Perché ciò che cerco di imprimere ai miei film è un tocco umano. L’azione è un qualcosa che è evidente in lavori del genere, ma per me è importante creare una sorta di legame che esce fuori grazie ai personaggi.