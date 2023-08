I Mercen4ri: il red band trailer del nuovo film

Online è stato pubblicato il red band trailer de I Mercen4ri, il nuovo capitolo della saga che riunisce i più grandi eroi action visti fino ad ora sul grande schermo.

Ecco il filmato che è stato distribuito da Lionsgate.

Il film è realizzato da Scott Waugh, e vede nel cast, oltre a Sylvester Stallone, anche Jason Statham, Dolph Lundgren, Megan Fox, Tony Jaa, 50 Cent ed Andy Garcia.

Questa è la sinossi del lungometraggio:

Una nuova generazione di stelle si unisce al novero di stelle del cinema d’azione per un’avventura ricca di adrenalina in Expend4bles. Il veterano mercenario Barney Ross (Sylvester Stallone) e la sua squadra stellare, composta dagli uomini più tosti affrontano una nuova sfida, in una trama piena di azione. Per superarla ed avere successo, devono ricorrere al loro ingegno, all’esperienza e alla forza brutale che li caratterizza.

Da tempo è stato rivelato che questo sarà il capitolo conclusivo della saga per Sylvester Stallone, che ha abbandonato anche il franchise di Rocky (lasciando strascichi e controversie sui diritti del personaggio).