Rocky: Sylvester Stallone vuole una parte dei diritti del personaggio

Sylvester Stallone ha chiamato in causa il produttore Irwin Winkler, chiedendo indietro una parte dei diritti di Rocky.

Il fatto che Sylvester Stallone abbia lasciato il ruolo di Rocky, e non comparirà in Creed 3, non vuol dire che l’interprete abbia chiuso con il franchise, anzi, al di là dei progetti collaterali Stallone ha appena richiesto indietro una parte dei diritti del personaggio.

Ecco cosa ha dichiarato attraverso Instagram Stallone, proponendo accanto alle sue parole un’immagine del produttore Irwin Winkler ritratto come un serpente:

Un ritratto lusinghiero di Irwin Winkler, fatto da un grande artista. Considerando che Irwin sta controllando Rocky da 47 anni, ed ora sta facendo la stessa cosa con Creed, vorrei indietro qualcosa dei miei diritti sul personaggio, prima che passino ai suoi figli. Penso possa essere un buon gesto da parte di un 93 enne. Questa è una cosa che mi mangia l’anima, perché vorrei lasciare qualcosa di Rocky ai miei figli.

Si tratta di un attacco mirato e veemente nei confronti del produttore che, secondo Stallone, ha sfruttato e usufruito dei diritti del personaggio per quasi cinquant’anni. Si tratta d una vicenda pronta a riservare nuovi particolari sviluppi.

Ricordiamo che il nuovo capitolo della saga collegata a Rocky, ovvero Creed 3, uscirà a novembre nelle sale cinematografiche.

Potrebbe interessarti anche questa news: