The Expendables 4: infortunati due membri della produzione, massima attenzione alla Millennium

Due membri della produzione di The Expendables 4 si sono infortunati durante le riprese del film, l'attenzione alla Millennium per evitare nuovi incidenti è alta.

La Millennium Films ha alzato ulteriormente la soglia d’attenzione sulla produzione di The Expendables 4, dopo che due membri della squadra di lavoro si sono infortunati sul set greco del lungometraggio. Uno degli infortunati è un pittore che sarebbe caduto da una certa altezza durante la pre-produzione, ed ora risulta essere ricoverato. L’altro membro è uno stuntman che avrebbe subito un infortunio mentre si muoveva su un veicolo in uso durante le riprese.

Dopo questi infortuni sul set di The Expendables 4 un membro della produzione ha dichiarato:

Stiamo prendendo ogni tipo di precauzione per assicurarci che la squadra di lavoro si muova in sicurezza.

Dopo l’incidente mortale sul set di Rust tutti i produttori sono sotto pressione per le condizioni di lavoro sui vari set cinematografici, ed i lavori sulle produzioni di The Expendables non sono fino ad ora stati esenti da situazioni estreme e pericolose.

Nel 2011 uno stuntman è morto ed un altro si è infortunato sul set in Bulgaria, mentre nel 2014 Sylvester Stallone ha raccontato di essersi fatto male a diverse parti del corpo durante le riprese. Ed anche Jason Statham ed Antonio Banderas hanno subito degli infortuni durante la produzione dei precedenti capitoli.