Alec Baldwin rilascia una dichiarazione pubblica sul tragico incidente sul set di Rust

Come vi abbiamo raccontato ieri mattina, giovedì è occorso un terribile incidente sul set del western Rust, di cui Alec Baldwin è produttore e interprete: a quanto sembra, mentre stava scaricando una pistola di scena, qualcosa è andato storto, arrivando a ferire gravemente due persone: il regista Joel Souza e la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. Entrambi sono stati medicati e trasportati d’urgenza in ospedale, ma mentre Souza se l’è cavata, per Hutchins non c’è stato nulla da fare.

In merito a questi fatti, Baldwin ha ora rilasciato una dichiarazione a mezzo social.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Non ci sono parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza a riguardo del tragico incidente che ha preso la vita di Halyne Hutchins, moglie, madre e collega profondamente ammirata.

Sto pienamente cooperando con le indagini di polizia per capire come sia successa questa tragedia e sono in contatto con il marito, offrendo il mio supporto a lui e alla sua famiglia. Il mio cuore è spezzato per suo marito, loro figlio e tutti coloro che conoscevano e amavano Halyna.

Le indagini sono ancora in corso, attualmente senza accuse formali né arresti. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita: le indagini forensi sulla pistola non sono ancora neanche cominciate, stando a quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo di Santa Fe.

