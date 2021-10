Alec Baldwin, incidente fatale sul set: uccide una persona e ne ferisce un’altra

Ieri, al Bonanza Creek Ranch a sud di Santa Fe, nel New Mexico, si stavano tenendo le riprese di Rust, film western indipendente con, tra i protagonisti, Alec Baldwin. Nel corso di una scena, Baldwin ha a quanto pare sparato con un prop evidentemente non carico a salve, finendo per colpire la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, e il regista, Joel Souza.

Souza è rimasto ferito gravemente, mentre Hutchins è morta in seguito al colpo, nonostante i tempestivi soccorsi.

Baldwin è stato interrogato dalle forze dell’ordine ma attualmente, nonostante le indagini siano in corso, non ci sono stati arresti o accuse di alcun tipo. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.