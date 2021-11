Expendables 4: le prime immagini dal set di Iko Uwais contro Jason Statham

Jason Statham ha mostrato attraverso il proprio profilo Instagram le prime immagini del personaggio di Iko Uwais sul set di Expendables 4 mentre si scontra contro il suo character. Solo qualche settimana fa è stata annunciata la presenza di Iko Uwais nel lungometraggio.

Ecco le immagini di Jason Statham e Iko Uwais sul set di Expendables 4. Statham ha riservato anche delle parole di elogio per l’interprete che si è già cimentato in scene d’azione e combattimento sul set.

Iko Uwais sarà il villain del film. L’attore si è già visto in The Raid ed in Snake Eyes, oltre che nella serie Wu Assassins. Si tratta di lungometraggi e show d’azione che ci fanno intendere come l’interprete non avrà problemi a calarsi nei panni del villain in Expendables 4.

Ma il cast di Expendables 4 sarà ricco di nomi importanti: ci saranno infatti Andy Garcia, Jason Statham, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Randy Couture Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, e Tony Jaa.

In precedenza la saga de I Mercenari ha avuto tra i protagonisti Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Bruce Willis, Terry Crews, Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Mickey Rourke, Mel Gibson, Chuck Norris, Ronda Rousey.