Jeanne du Barry – La Favorita del Re: trailer italiano del nuovo film con Johnny Depp

Jeanne du Barry – La Favorita del Re, diretto e interpretato da Maïwenn e con Johnny Depp come protagonista, dopo aver aperto il 76° Festival di Cannes arriverà nelle sale italiane dal 30 agosto: oggi è disponibile il nuovo trailer italiano ufficiale della pellicola, che sarà distribuita al cinema in Italia da Notorious Pictures. Il film racconta la vita, l’ascesa e la caduta di Jeanne, interpretata da Maïwenn, la favorita del Re Luigi XV, che ha qui il volto di Johnny Depp. A completare il cast, le star Benjamin Lavernhe (The French Dispatch), Melvil Poupaud (Brother and Sister), Pierre Richard (Ti presento i tuoi), Pascal Greggory (L’ultima ora) e India Hair (La Ligne – La linea invisibile). Il film partecipa a Cinema Revolution, l’iniziativa che taglia il prezzo del biglietto del cinema a soli €3,50 dal 16 giugno al 16 settembre.

Afferma Maïwenn:

Tutto è iniziato quando sono andata a vedere Marie-Antoinette di Sofia Coppola, nel 2006. Perché, non appena è apparsa sullo schermo, sono rimasta affascinata dal personaggio di Jeanne, interpretato da Asia Argento. Sento un legame immediato con lei e ne sento la mancanza non appena abbandona lo schermo. Sono rimasta sedotta da Jeanne du Barry perché è una magnifica perdente. Forse perché la sua vita è simile alla mia, ma non è l’unica ragione. Mi sono innamorata di lei e del periodo storico. Mi sono immersa in una sua biografia particolarmente completa. Il desiderio di fare un film su di lei è stato immediato, ma è stato ostacolato per dieci anni da un sentimento di illegittimità che ho provato. Ogni volta che finivo un film, mi rituffavo nel libro, ma non sono mai riuscita a superare il mio complesso di inferiorità.

Sinossi della pellicola:

Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia ma affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l’altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. I due si innamorano perdutamente e contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte…

