Megalopolis: la prima clip dal film di Francis Ford Coppola

Il film di Francis Ford Coppola atteso per decenni sta arrivando sul grande schermo grazie all’anteprima che ci sarà durante il Festival di Cannes. Nel frattempo è stata diffusa la prima clip di Megalopolis.

Ecco il video.

Secondo Francis Ford Coppola il film parla, almeno in parte, di un’intera civiltà in bilico su una sporgenza altrettanto precaria. Un vortice di avidità incontrollata, egocentrismo e propaganda politica divora la società mentre alcuni audaci sognatori si spingono contro la corrente, cercando di inaugurare una nuova alba.

Il protagonista della storia si chiama Caesar (Adam Driver), come il generale romano che diede origine all’Impero Romano, Cesar il leader sindacale che organizzò i lavoratori agricoli della California negli anni ’60, e alcuni altri grandi uomini della storia. Ma è anche chiaramente un avatar dello stesso Coppola: “Un visionario che testimonia una cosa un tempo grandiosa (chiamiamola cinema se devi) che appassisce davanti ai suoi occhi e determinato a farla rivivere. E, dopo decenni di pianificazione, il film Megalopolis è il potente elisir che ha prodotto: un film travolgente, su grande tela, di idee provocatorie e implacabile invenzione cinematografica che smentisce gli 84 anni di età del suo creatore”.

Secondo lo stesso Coppola: “Megalopolis non è un film sulla fine del mondo come lo conosciamo, è la fine del mondo come lo conosciamo. Laddove Apocalypse Now ci ha lasciato in una foschia da sogno febbrile bombardato dal napalm, Megalopolis in modo sorprendente e commovente ci regala un’immagine finale splendente di speranza per il futuro”.