Il film di Francis Ford Coppola, Megalopolis, ha suscitato dibattito fin dalla sua tribolata produzione. Ed ora che il titolo è in fase di distribuzione le polemiche continuano, considerando che l’ultimo trailer è stato da poco rimosso, a causa di una controversia legata a false citazioni.

Considerando che Megalopolis è stato mostrato in anteprima al Festival del Cinema di Cannes suscitando molte critiche da parte dei giornalisti accreditati, Lionsgate, che si occupa della distribuzione del film, ha voluto lanciare un trailer in cui ha riportato critiche negative sui capolavori di Coppola pubblicate in passato da altri giornalisti. Peccato che si tratti di citazioni false.

Subito dopo che alcuni siti americani hanno verificato l’esistenza o meno di quelle citazioni, la stessa Lionsgate ha pubblicato un comunicato scusandosi per l’accaduto e rimuovendo il filmato.

Ecco cosa è stato dichiarato dalla casa di produzione:

Abbiamo ritirato immediatamente il nostro trailer di ‘Megalopolis’. Per questo motivo porgiamo le nostre sincere scuse ai critici coinvolti, a Francis Ford Coppola e ad American Zoetrope per questo errore fatto durante il nostro processo di valutazione. Abbiamo commesso un errore. Ci dispiace.

Megalopolis: cast, trama e data d’uscita

Il cast del film vede coinvolti, tra gli altri, Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Talia Shire e Dustin Hoffman.

La storia di Megalopolis è ambientata in un’America moderna immaginaria. La città di Nuova Roma è l’ambientazione principale della storia, con il protagonista Cesar Catilina, che è un artista geniale in conflitto con il sindaco Franklyn Cicero. Tra i due si frappone il personaggio di Julia Cicero, la figlia di Franklyn, che è innamorata di Caesaer.

Megalopolis uscirà nelle sale cinematografiche il 27 settembre.