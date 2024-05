Dopo che era stata mostrata la settimana scorsa la prima clip di Megalopolis, ora che il film di Francis Ford Coppola è pronto per essere distribuito durante il Festival di Cannes è stato diffuso anche il teaser trailer.

Ecco il filmato.

La storia è una favola epica ambientata in un’America moderna ricostruita. La città al centro della storia è chiamata Nuova Roma, un posto che sta cambiando e creando un conflitto tra Cesar Catilina (Adam Driver) che è un artista geniale e il suo avversario, il sindaco Franklyn Cicero (interpretato da Giancarlo Esposito) che è un conservatore. I due avranno una disputa che tirerà in ballo Julia Cicero (interpretata da Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, innamorata di Cesar e divisa in un conflitto che mette in mezzo amore e famiglia, per una situazione che la farà riflettere sulla società.

Il titolo è in lavorazione dal 1980, e Francis Ford Coppola ha impiegato 120 milioni di dollari per lavorare su questo lungometraggio. Coppola ha fatto sia da regista che da sceneggiatore.

Il cast di Megalopolis vede impegnati nel progetto anche Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, D.B. Sweeney, Kathryn Hunter e Dustin Hoffman.