Megalopolis: il film di Francis Ford Coppola diventerà un fumetto

Francis Ford Coppola è riuscito a realizzare il suo progetto atteso per tanti anni, stiamo parlando di Megalopolis. E, durante il WonderCon 2023, è stato annunciato che Megalopolis avrà anche una trasposizione in versione fumetto. A realizzarla sarà Image Comics.

Il fumetto su Megalopolis sarà realizzato da Chris Ryall e Jacob Phillips. Lo stesso Ryall ha dichiarato sul progetto:

La cosa più entusiasmante è stata il poter lavorare al fianco di Coppola, considerando anche che non si tratta di prodotti su licenza, ma direttamente di sua proprietà. Abbiamo passato un paio d’ore insieme ad Atlanta, parlando anche della sua passione per i fumetti. Per me è stato incredibile collaborare con una persona del livello di Francis Ford Coppola.