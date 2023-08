Francis Ford Coppola: il suo film preferito tra quelli che ha realizzato non è tra i più famosi

Il film preferito di Francis Ford Coppola, tra quelli da lui stesso realizzati, non è tra i suoi più famosi.

Francis Ford Coppola ha realizzato film capolavoro come Apocalypse Now e la trilogia de Il Padrino, ma il regista ha di recente dichiarato che il suo film preferito tra quelli realizzati non è nessuno tra questi: il filmmaker ha scelto Rusty Il Selvaggio.

Si tratta di una pellicola del 1983, in cui si racconta del leader di una gang di quartiere che, ad un certo punto, decide di dare una svolta alla propria vita.

In Rusty il Selvaggio sono comparsi come interpreti protagonisti sia Matt Dillon che Mickey Rourke. Il film è considerato il preferito sia da parte di Francis Ford Coppola, che dalla figlia Sofia.

Ethan Hawke ha pure lui apprezzato molto Rusty il Selvaggio, al punto da aver dichiarato che quella di Matt Dillon è la più grande performance giovanile di un attore di sempre.

In Rusty Il Selvaggio fa anche una piccola apparizione Nicolas Cage, che è nipote di Francis Ford Coppola, e che ha cambiato nome per evitare di essere associato al popolare filmmaker. Il suo vero nome è Nicolas Kim Coppola.