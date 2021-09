Denis Villeneuve: “Molti film Marvel sono solo un copia e incolla”

Dopo Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, arrivano anche le critiche rivolte ai film Marvel da parte di un altro grande regista come Denis Villeneuve, che, intervistato da El Mundo, ha descritto il lungometraggi del casa delle Idee come una sorta di “copia e incolla”.

Secondo le parole precise di Villeneuve:

Ci sono troppi film Marvel che non sono altro che un copia e incolla di altri.

Denis Villeneuve ha continuato dicendo che i film Marvel rendono gli spettatori zombi, e che sono tutti fatti con lo stampino. Parole forti che si sommano a quelle già pronunciate qualche tempo fa da Martin Scorsese. Due anni fa il regista di Taxi Driver disse sui cinecomics e sui film Marvel:

Si tratta di film che non sono cinema. Non dovremmo esserne invasi. Occorrerebbe far vedere film che sono più narrativi. La sale sono diventate dei parchi giochi, e questo è una cosa bella, ma non è giusto che certi film occupino tutto lo spazio. Ammiro ciò che fanno con i cinecomic, non è il mio tipo di genere, ma hanno formato un tipo di pubblico che pensa che il cinema sia questo.

Ma c’è chi come James Gunn, regista di cinecomics sia per Marvel che per DC, ha replicato:

Penso che sia stato terribilmente cinico il fatto di rivoltarsi contro la Marvel, e tramite questa cosa Scorsese è riuscito a creare più attenzione per spingere i suoi film. Ha realizzato le sue ultime produzioni all’ombra dei film Marvel, e utilizza queste parole per creare più attenzione nei confronti di qualcosa che altrimenti non l’avrebbe.

Ricordiamo che l’ultimo film di Denis Villeneuve, Dune, è appena arrivato al cinema.