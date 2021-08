James Gunn su Martin Scorsese: “Critica la Marvel per spingere i suoi film”

05—Ago—2021 / 8:43 AM

Risultano essere piuttosto forti le parole di James Gunn nei confronti di Martin Scorsese, che diverso tempo fa criticò i film Marvel, considerandoli prodotti che non possono definirsi “cinema”. Ed ora Gunn ha etichettato come “ciniche” le parole di Scorsese, ma non solo.

Ecco cosa ha detto James Gunn su Scorsese a Happy Sad Confused:

Penso che sia stato terribilmente cinico il fatto di rivoltarsi contro la Marvel, e tramite questa cosa è riuscito a creare più attenzione per spingere i suoi film. Ha realizzato le sue ultime produzioni all’ombra dei film Marvel, e utilizza queste parole per creare più attenzione nei confronti di qualcosa che altrimenti non l’avrebbe.

Insomma, si tratta di parole forti, che sicuramente creeranno ulteriori polemiche. James Gunn sembra essere stato molto chiaro, ed ha voluto parlare in questo modo di Scorsese nonostante abbia anche aggiunto di essere d’accordo su alcune riflessioni fatte dal popolare regista, e che Gunn considera comunque uno dei più grandi filmmaker di sempre.

Tutto ciò accade mentre The Suicide Squad, il nuovo film di James Gunn è appena uscito nelle sale cinematografiche.