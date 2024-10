Apple ha annunciato che iOS 18.1 sarà ufficialmente disponibile la prossima settimana, introducendo l’atteso sistema Apple Intelligence, ma il gigante di Cupertino non si ferma qui. L’azienda è già al lavoro sulla prossima versione del sistema operativo, iOS 18.2, attualmente in fase beta e previsto per il rilascio al pubblico a dicembre. Tra le nuove funzionalità più attese, c’è l’introduzione di un gioco quotidiano di Sudoku riservato agli abbonati Apple News+, come riportato da MacRumors.

Apple News+ è un abbonamento che consente l’accesso ai contenuti di un gran numero di media outlet — purtroppo non è disponibile in Italia.

Gli utenti potranno scegliere ogni giorno tra tre livelli di difficoltà, adattando l’esperienza di gioco alle proprie preferenze e monitorando i risultati con una speciale classifica che registra il numero di puzzle completati, le tempistiche e altri dettagli statistici. Con questo aggiornamento, il Sudoku diventa il quarto gioco disponibile per gli abbonati di Apple News+, che attualmente include anche il Cruciverba, il Cruciverba Mini e Quartiles. La tendenza a integrare giochi nei servizi di news digitali si sta diffondendo, come dimostra l’offerta del New York Times, che include titoli di successo come Wordle per i suoi abbonati.

Non solo iPhone: il Sudoku sarà disponibile anche con iPadOS 18.2, mentre indiscrezioni indicano che anche la versione macOS Sequoia 15.2 potrebbe includerlo. Apple News+ è accessibile a 13 dollari al mese, ma spesso è proposto in bundle con altri servizi Apple come Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ e lo spazio di archiviazione su iCloud.

Le novità di iOS 18.2 non finiscono qui. Apple Intelligence, il sistema che rappresenta il cuore delle funzionalità di intelligenza artificiale e che non è ancora disponibile in Europa, riceverà infatti un potenziamento significativo. Tra le innovazioni spicca Genmoji, uno strumento per creare emoji personalizzate, che si unisce a un’integrazione con ChatGPT e Siri, promettendo di ampliare le capacità di assistenza e interazione vocale del dispositivo. A queste funzionalità si aggiunge una misura di sicurezza dedicata ai minori, che consente di sfocare automaticamente i contenuti espliciti e segnalarli ad Apple, un passo importante per migliorare la sicurezza digitale delle fasce più giovani.