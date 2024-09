Durante l’evento Connect di questa settimana, Meta ha annunciato importanti aggiornamenti per il suo chatbot basato su intelligenza artificiale, tra cui l’introduzione di voci di celebrità.

Gli utenti delle app Meta negli Stati Uniti potranno interagire con celebrità come Awkwafina, John Cena, Dame Judi Dench, Keegan-Michael Key e Kristen Bell. Secondo quanto riportato da The Verge, queste voci saranno inizialmente disponibili solo per il pubblico statunitense, ma gli utenti avranno anche la possibilità di scegliere tra voci non famose, con nomi come “Aspen”, “Atlas” o “Clover”.

Le celebrità non potranno dire esattamente tutto

L’introduzione delle voci di celebrità fa parte di una partnership strategica tra Meta e numerose star del cinema e della televisione. Il WSJ ha spiegato che ottenere le loro voci non è stato semplicissimo e ha richiesto alcune importanti garanzie. Ad esempio, quasi tutte le celebrità hanno richiesto che venissero impostati dei limiti a ciò che i loro avatar potessero dire, evitando pertanto argomenti potenzialmente controversi. Inoltre, sono ovviamente esentate da ogni responsabilità nel caso di un uso improprio dell’IA di Meta.

Arrivano anche nuove funzioni

Oltre alle nuove opzioni vocali, Meta ha annunciato che il suo chatbot potrà anche rispondere a domande sulle immagini caricate dagli utenti. Ad esempio, se viene inviata la foto di una torta, il chatbot sarà in grado di fornire una ricetta correlata. Inoltre, Meta ha introdotto una funzione che permette agli utenti di richiedere modifiche alle immagini, come cambiare l’outfit o sostituire lo sfondo. Basterà inserire il comando via testo e penserà a tutto l’IA.