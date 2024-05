Superman: ecco la prima foto ufficiale di David Cornswet con il costume

James Gunn ha lanciato sui social la prima immagine di David Cornswet nei panni di Superman per il suo film in uscita il prossimo anno.

James Gunn ha deciso di far scatenare tutti gli appassionati di Superman pubblicando la prima foto del protagonista David Cornswet nei panni dell’Uomo d’Acciaio.

Ecco la foto.

Nell’immagine si può intravedere il costume di Superman, che sembra essere preso da una versione più contemporanea del personaggio. Sullo sfondo è in atto una battaglia epocale con Metropolis ed un oggetto volante dai poteri particolari.

Quest’ultimo dettaglio stimolerà gli appassionati a speculare su ciò che sta accadendo. Ma il tocco di James Gunn si riesce a notare già da questa prima immagine, considerando che è inquadrato un Superman in fase di preparazione domestica, mentre fuori imperversa una minaccia epocale.

L’attesa per l’uscita del lungometraggio al cinema è per luglio del 2025. Nel frattempo le riprese sono in corso, e dovrebbero essersi spostate in Georgia.

David Cornswet sarà Superman/Clark Kent nel film, mentre Rachel Brosnahan sarà l’interprete di Lois, e Nicholas Hoult farà il villain Lex Luthor. Questo lungometraggio rappresenta il primo capitolo del DC Cinematic Universe di James Gunn.

Già annunciati ci sono Batman: The Brave and The Bold ed anche una serie TV su Themyscira. Anche se il primissimo progetto che farà parte del nuovo DCU sarà la serie animata Creature Commandos, in uscita quest’anno.