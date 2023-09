DC Cinematic Universe: James Gunn conferma solo tre attori dei precedenti film

James Gunn ha confermato solo tre interpreti del precedente DC Cinematic Universe per i prossimi progetti.

Ad oggi solo tre attori del precedente DC Cinematic Universe sono stati confermati da James Gunn per il nuovo universo supereroistico che sta creando il CEO di DC Studios: stiamo parlando di Xolo Maridueña, di Viola Davis e di John Cena.

I tre interpreti torneranno rispettivamente a vestire i panni di Blue Beetle (Xolo Maridueña), Amanda Waller (Viola Davis) e Peacemaker (John Cena).

Tutto ciò è in linea con quanto dichiarato in precedenza dal regista di Blue Beetle, che aveva parlato del suo lungometraggio come della prima produzione del nuovo DC Cinematic Universe.

E poi il fatto che Viola Davis e John Cena facciano parte anche del nuovo universo cinematografico DC crea le basi per la serie TV su Amanda Waller, che è tra i progetti in elenco di James Gunn.

Lo stesso Gunn aveva parlato qualche tempo fa della possibilità di realizzare anche la seconda stagione di Peacemaker, ma tutto ciò solo dopo che avrebbe concluso i lavori su Superman: Legacy. Perciò se ne parlerà solo dopo il 2025.