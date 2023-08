Superman: Legacy – James Gunn smentisce che sarà un film sulla versione giovane del supereroe

James Gunn tende molto a dialogare con gli appassionati attraverso il web, e così ha rivelato un’informazione importante ed interessante su Superman: Legacy, considerando il fatto che ha smentito che il lungometraggio racconterà la storia di un giovane Uomo d’Acciaio.

Ecco le parole di James Gunn:

Non ho mai detto che il film avrebbe raccontato la storia di un giovane Superman, è solo un film su Superman, e basta.

Perciò, così come è stato detto in fase iniziale che questo Superman: Legacy non avrebbe trattato le origini dell’Uomo d’Acciaio, ora possiamo essere sicuri che non c’è neanche l’obiettivo di raccontare il percorso iniziale del supereroe. Troveremo Superman nel bel mezzo delle sue avventure, sarà un personaggio giovane, ma con una certa esperienza.

Al contrario di quanto si è visto in The Batman, lungometraggio in cui Robert Pattinson ha vestito i panni di un cavaliere oscuro alle prime armi.

Per vedere Superman: Legacy nelle sale cinematografiche dovremo attendere il periodo di luglio 2025.