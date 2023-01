The Batman: ecco la sceneggiatura del film

Dopo la sua uscita a marzo scorso, ora online è disponibile la sceneggiatura di The Batman, il film DC Comics realizzato da Matt Reeves e con Robert Pattinson protagonista. Deadline ha pubblicato il testo da cui è stato tratto il lungometraggio.

Nonostante The Batman sia un film di tre ore di durata, lo script è composto da 130 pagine, a dimostrazione del fatto che il nuovo lungometraggio sul cavaliere oscuro ha diversi momenti privi di dialogo, composti da sequenze che si concentrano prettamente sulla parte visiva. Ecco lo script di The Batman:

The-Batman-sceneggiatura

Ricordiamo che è in lavorazione il secondo film, sempre ad opera d Matt Reeves, e che vedrà il ritorno di Robert Pattinson come protagonista. Probabilmente questo nuovo lungometraggio darà più spazio alla figura del Joker, che è stata introdotta in The Batman. Qui sotto potete vedere una sequenza inedita, che è stata rivelata dopo la distribuzione del film.

Barry Koeghan ha detto del suo Joker:

Approcciarsi ad un personaggio del genere mi ha intimidito, ma se resti fedele a te stesso anche il character risulterà essere innovativo. Sono sicuro che, se resto fedele a me stesso, qualsiasi cosa faccia, realizzerò un qualcosa di unico. Ho già creato una storia di origini che sfrutterò nel caso si arrivi a fare The Batman 2, sarà una interpretazione nuova del personaggio di Joker.

Ma anche Colin Farrell ha dichiarato di voler tornare con il suo Pinguino nel film sequel. Del resto a lui è dedicato anche un telefilm spin-off.

Volete scherzare?! Certo che vorrei tornare per un nuovo film- ha dichiarato- è stata un’esperienza davvero divertente, questo è uno sport piuttosto semplice, una vera gioia. Matt sta pianificando la storia, ed è una persona molto meticolosa. Lui è ossessivo con ciò che fa, e sta lavorando anche sulla serie TV riguardo al Pinguino. Non curerà la regia, ma è dietro la sceneggiatura. Sarà entusiasmante.

Questa è la sinossi di The Batman:

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman (Robert Pattinson), incutendo timore nel cuore dei criminali, hanno trascinato Bruce Wayne nel profondo delle tenebre di Gotham City. Potendo contare su pochi fidati alleati – Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il tenente James Gordon (Jeffrey Wright) – tra la rete corrotta di funzionari e figure di alto profilo della città, il vigilante solitario si è affermato come unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer prende di mira l’élite di Gotham con una serie di malvagi stratagemmi, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo a indagare nei bassifondi, incontrando personaggi come Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / alias il Pinguino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / alias l’Enigmista (Paul Dano). Mentre le prove iniziano a condurlo più vicino alla soluzione e la portata dei piani del malfattore diventa chiara, Batman deve stringere nuove alleanze, smascherare il colpevole e rendere giustizia all’abuso di potere e alla corruzione che da tempo affliggono Gotham City.