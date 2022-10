Il Pinguino: Colin Farrell rivela che la serie è ambientata dopo The Batman

L'interprete Colin Farrell ha rivelato che la serie TV sul Pinguino sarà ambientata dopo gli eventi di The Batman.

Gli appassionati di Batman sono incuriositi dai progetti spin-off legati al film The Batman, e Colin Farrell, che ritornerà per la serie TV sul Pinguino, ha da poco rivelato alcuni dettagli sul telefilm, dichiarando che la storia sarà ambientata dopo The Batman.

Ecco le sue parole:

Il Pinguino inizia una settimana dopo la fine di The Batman. Perciò si vede ancora Gotham sott’acqua. Ho letto la sceneggiatura del primo episodio ed inizia proprio con il mio personaggio che si ritrova con i piedi nell’acqua dentro l’ufficio di Falcone. E quando l’ho letto ho adorato subito la storia, è scritta molto bene.

Lauren LeFranc ha curato la sceneggiatura e sarà showrunner del progetto. A riguardo lo stesso Colin Farrell ha detto:

Ha fatto un grade lavoro, è stata formidabile, ed ha creato qualcosa di straordinario in prospettiva. E poi adoro il mio personaggio, ne sono geloso. Voglio fare ancora di più con lui.

A produrre lo spin-off ci saranno lo stesso regista di The Batman, Matt Reeves, e Dylan Clark. A lavorare sulla produzione ci saranno Dylan Clark Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television.

