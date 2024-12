I neuroni non sono come è stato pensato e ritenuto fino a questo momento, uno studio mette in discussione le teorie precedenti.

I neuroscienziati stanno discutendo su un aspetto fondamentale del cervello che pensavamo di aver capito. Uno studio controverso, condotto da Jacqueline Griswold della Johns Hopkins University negli Stati Uniti, sostiene un cambiamento nel modo in cui vediamo i neuroni, gli elementi costitutivi del cervello e del sistema nervoso. Gli assoni – i bracci principali dei neuroni – non sono un cilindro liscio, dicono gli scienziati, ma più simili a un filo di perle.

La dimensione e la spaziatura di queste protuberanze nanoscopiche sono dinamiche. “Comprendere la struttura degli assoni è importante per studiare la segnalazione delle cellule cerebrali“, spiega il neuroscienziato molecolare Shigeki Watanabe, capo del laboratorio della Johns Hopkins. Gli assoni sono i cavi che collegano il nostro tessuto cerebrale, consentendo l’apprendimento, la memoria e altre funzioni.

Uno studio sovverte le precedenti ricerche sulla struttura dei neuroni

L’assone è un tubo perfetto sostiene il neuroscienziato Christophe Leterrier dell’Università di Aix-Marseille a Sofia Quaglia di Science. Ricerche precedenti hanno scoperto che quando le cellule cerebrali sono danneggiate o morenti, le code possono iniziare a “bollire”, creando un modello simile a una perlina. La “perlatura assonale” è particolarmente comune nel cervello di chi soffre di Alzheimer o di Parkinson.

Watanabe e i suoi colleghi dicono che le perle che hanno trovato nel cervello dei topi sono su scala nanometrica, non su microscala come i precedenti casi di perline assonali. Analizzando le fette di cervello di topi di varie età, il team ha ingrandito i singoli assoni senza una guaina protettiva. Indipendentemente da come sono state coltivate le fette di tessuto cerebrale, gli assoni non sembravano lisci ma erano crivellati di “nanoperle” di varie dimensioni.

Inoltre, la dimensione di queste perle potrebbe essere manipolata con risultati predittivi. La rimozione del colesterolo dall’assone, ad esempio, ha comportato una minore perlatura e una ridotta capacità di inviare messaggi elettrici.