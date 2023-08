Nata per te: trailer e foto per il film di Fabio Mollo

Disponibili da oggi il trailer, il poster e le foto ufficiali di Nata per te, il film diretto da Fabio Mollo, con protagonisti Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova. Nel cast anche Alessandro Piavani con Antonia Truppo e con la partecipazione speciale di Iaia Forte. Il film è scritto da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Fabio Mollo ed è tratto dall’opera letteraria “Nata per te” di Luca Mercadante e Luca Trapanese, edita da Giulio Einaudi Editore.

Nata per te, prodotto da Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm in collaborazione con Vision Distribution, Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema Audiovisivo, in collaborazione con Sky con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania, sarà al cinema dal 28 settembre distribuito da Vision Distribution.

Sinossi:

Nata per te è la storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Il tribunale di Napoli è infatti alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?

Autore anche di documentari (come The Young Pope: A Tale of Filmmaking e Artists in Love – entrambi del 2016 -, Fabio Mollo ha lavorato a diversi film e serie tv, come quattro episodi di Curon e Masantonio – Sezione scomparsi, firmando cinque corti nei primi anni duemila e quattro lungometraggi prima di Nata per te: Il sud è niente (2013), Il padre d’Italia (2017), Anni da cane (2021) e My Soul Summer (2022).

