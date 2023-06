Transformers: Il Risveglio, Peter Cullen racconta com’è nata la voce di Optimus Prime

In un nuovo dietro le quinte da Transformers: Il Risveglio, il leggendario interprete di Optimus Prime racconta da dove arriva l'ispirazione per la sua voce.

Uno dei punti cardine, nell’immaginario originale relativo a Transformers, è quello della voce di Optimus Prime: il leader degli Autobot, difatti, ha praticamente sempre avuto lo stesso doppiatore, il mitico attore Peter Cullen, ora ottantenne e che ha avuto una carriera lunga e variegata, e assolutamente adorato da più generazioni che sono cresciute anche con la sua distintiva voce in determinati franchise animati. Uno è Winnie the Pooh, in cui è stato innumerevoli volte Ih-Oh, l’altro è proprio Transformers, dove ha dato la voce a Optimus sia nella serie animata originale degli anni ’80 che nella serie di live action moderni. In una featurette dal dietro le quinte di Transformers: Il Risveglio l’attore canadese racconta come è nata l’ispirazione per la creazione del caratteristico tono di voce di Optimus.

A differenza di tanti altri eroi dei cartoni, difatti, Optimus parla con tono sempre fermo e deciso, ma al contempo anche gentile o, quantomeno, pacato: non è un eroe sguaiato e questo deriva da un consiglio del fratello di Peter:

Quando ho dato la voce a Optimus Prime per la prima volta, vivevo con mio fratello Larry, che era un Marine, e gli ho detto “Andrò a fare un’audizione. Farò un camion.” Lui si mise a ridere, io risposi “Questo però è un leader, un eroe”. Allora cambiò atteggiamento e mi disse “Peter, se dovrai essere un leader, dovrai essere abbastanza forte da essere gentile”.

Si tratta di un aneddoto famoso, ma è sempre di una potenza evocativa eccezionale e rimarcarlo anche in questa occasione rinnova l’importanza di un buon lavoro di doppiaggio, anche “in un cartone animato” o un blockbuster in cui si potrebbe pensare che non ha chissà che importanza l’interpretazione della voce di un robot… e invece non è solo una questione di attaccamento nostalgico ma di significato.

Oggi vi mostriamo, inoltre, altri due video dietro le quinte col regista del film, Steven Caple Jr., riguardo la sua visione registica e il comparto musicale della pellicola, che ricordiamo sarà nelle sale dal 7 giugno.

Questa la sinossi:

I Transformers tornano all’azione. coinvolti ancora una volta nelle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il globo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un’epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

