Netflix: Fabio Celenza doppia una scena con Timothée Chalamet e altri personaggi

Ecco il video del primo episodio di Ridoppiati, con Fabio Celenza impegnato in doppiaggi di contenuti Netflix.

Netflix Italia ha pubblicato un video da un format dal titolo Ridoppiati, in cui vediamo lo youtuber Fabio Celenza cimentarsi nel doppiaggio di alcuni contenuti della piattaforma streaming, tra cui una scena con Timothée Chalamet tratta da Don’t Look Up.

Ecco il video.

Oltre a Fabio Celenza nel video troviamo anche Alex Polidòri, che è il doppiatore di Timothée Chalamet, che dà la voce al personaggio proprio nell’estratto da Don’t Look Up, in cui Celenza presta la voce a Jennifer Lawrence.

Questa è la descrizione offerta da Netflix del contenuto:

Così, de botto, e senza chiederci se abbia troppo senso, questo è Ridoppiati: un format in cui Fabio Celenza fa Fabio Celenza e lo fa fare alle voci più amate di Netflix. Apre le danze Alex Polidòri, o Polidóri, che doppia metà delle vostre crush tipo Timothée Chalamet, e un sacco di altri teen ricci, belli e ribelli, con quei sorrisetti che mmh mmh.

In questo filmato vediamo degli estratti anche da Ginny e Georgia, e da Young Royals.