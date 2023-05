The Flash: il regista spiega com’è nata l’idea di coinvolgere Michael Keaton (video)

Una clip in cui il regista di The Flash, Andy Muschietti, racconta il dietro le quinte del coinvolgimento di Michael Keaton nel film.

In una clip da poco diffusa il regista Andy Muschietti ha spiegato come è nata dal suo punto di vista l’idea di coinvolgere Michael Keaton nel film su The Flash, in uscita nelle sale cinematografiche a giugno.

Ecco il filmato.

“Iconic” is putting it lightly. THE FLASH – only in theaters June 16. #TheFlashMovie #flashbacktheflash pic.twitter.com/LwIJWS5RNM — The Flash (@theFlash) May 19, 2023

Muschietti ha dichiarato:

L’idea è nata dal fatto che i Batman di Michael Keaton son i film che hanno segnato la mia adolescenza, e la sua interpretazione mi ha influenzato molto più rispetto a tutti gli altri cavalieri oscuri. Riportarlo sullo schermo è stato come ridare vita ad un classico, qualcosa come i Beatles.

Anche Sasha Calle, interprete di Supergirl, ha definito la presenza del Batman di Michael Keaton come un qualcosa di iconico. E Barbara Muschietti ha aggiunto che Michaeal Keaton, appena ha avuto modo di vedere per la prima volta la Batcaverna del film, è rimasto scioccato per l’accuratezza della ricostruzione del luogo.

Ricordiamo che in The Flash il protagonista Barry Allen, cerando d’invertire gli avvenimenti del suo passato per salvare la madre, scatenerà una serie di eventi che metteranno in moto il multiverso.