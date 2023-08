Starfield: Bethesda consiglia di guardare questo documentario Netflix prima di iniziare l’avventura

Siete impazienti di tuffarvi nell’avventura a tinte sci-fi di Starfield? Bethesda ha quello che fa per voi. Per ingannare l’attesa che vi separa dall’uscita del gioco, il team vi consiglia di guardare il documentario Netflix Unknown: La macchina del tempo cosmica, un’opera che si sofferma sulla bellezza sconfinata dello spazio e sulle figure che hanno lavorato per scoprire cosa si estende al di là del nostro mondo.

Il suggerimento proviene da un post di Pete Hines su X. L’Head of Publishing presso Bethesda consiglia ai fan di recuperare assolutamente questo documentario se ancora non l’hanno fatto. Il tutto è stato poi accompagnato da una fotografia scattata con il James Webb.

Starfield fans should watch Unknown: Cosmic Time Machine on Netflix if you haven’t. The Hubble, launch of James Webb telescope…people who really work to discover what’s out there.

Img: Webb’s First Deep Field…”the edge of time” – credit NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO pic.twitter.com/wjOzyTTujR

— Pete Hines (@DCDeacon) August 18, 2023