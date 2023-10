Starfield: un utente ha ricreato una Star Destroyer di Star Wars

Un utente ha costruito una Star Destroyer di Star Wars in Starfield, superando i limiti imposti per le dimensioni delle navi.

Un giocatore è riuscito a ricreare una Star Destroyer di Star Wars in Starfield, usando anche una mod che consente di superare i limiti imposti per le dimensioni delle navi. Come di certo saprete, in Starfield possiamo creare e personalizzare la nostra nave spaziale e le opere realizzate dalla community sono già innumerevoli. Non è di certo la prima volta che i giocatori provano a realizzare dei veicoli ispirandosi a quelli visti in Star Wars: qualche settimana fa un altro utente aveva persino ricreato il Millenium Falcon con risultati a dir poco strabilianti.

Ebbene, questa volta c’è chi ha deciso di andare persino oltre, ricreando una nave di dimensioni davvero colossali. Per farlo, l’utente Reddit DotElectronic7174 ha sfruttato una mod che rimuove le limitazioni imposte alla progettazione delle navi, costruendo una gigantesca Star Destroyer che dovrebbe replicare le dimensioni originali delle navi di Star Wars.

Con una massa di 20.796, uno scafo classificato con punteggio 6.837 e una capacità di carico di 32.280, lo Star Destroyer in questione è una delle astronavi più grandi mai viste in Starfield. Pensate che l’oggetto volante ha messo persino in crisi l’engine del gioco che ha fatto fatica a gestire una massa del genere.

L’utente, infatti, riferisce che il gioco non è riuscito a superare i 15fps nel momento in cui ha dovuto gestire una creazione di tali dimensioni e portata. Un risultato del tutto comprensibile, visto che il veivolo supera di gran lunga i limiti imposti per la costruzione delle navi. Nonostante questo, il giocatore si è detto comunque soddisfatto della resa estetica della nave che risulta incredibile per dettagli e dimensione.