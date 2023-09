Starfield è il miglior gioco di Bethesda sotto il profilo tecnico, per Digital Foundry

Secondo l'analisi di Digital Foundry, Starfield si pone dal punto di vista tecnico come il miglior gioco che Bethesda abbia mai realizzato. Ecco perché.

Starfield è il miglior gioco che Bethesda abbia mai realizzato dal punto di vista tecnico. A confermarlo è l’analisi di Digital Foundry che attesta quanto il colossale GDR sci-fi si mostri già in ottima forma al lancio e con pochissimi problemi. Del resto, già le prime testimonianze di alcuni giornalisti avevamo avuto la conferma che Starfield fosse, rispetto ad altri titoli Bethesda, un gioco abbastanza solido e con pochissimi bug e questa nuova analisi non fa altro che sottolineare il notevole lavoro di ottimizzazione e rifinitura messo in atto dal team di sviluppo.

Accolto con voti più che positivi dalla stampa internazionale, Starfield promette dunque un’esperienza di gioco pulita, priva di incertezze e abbastanza stabile in termini di fluidità. A proposito di risoluzione, Starfied gira su Xbox Series X a 1440p, mentre invece su Xbox Series S presenta una risoluzione di 900p. Entrambe le versioni supportano la feature FSR 2, così da portare la risoluzione nativa ai valori rispettivi di 2160p e 1440p attraverso l’upscaling.

Passando al framerate, il nuovo gioco di Bethesda gira a 30 fps su entrambe le console di Microsoft (scelta che ha fatto abbastanza discutere). Nonostante questo, però, il frame rate risulta abbastanza consistente, anche grazie all’arrivo della patch del day one.

A questo proposito, Digital Foundry ci ha tenuto a precisare che Starfield, nonostante gli inevitabili compromessi, gira sorprendentemente bene anche su Xbox Series S, con quest’ultima capace di mostrare a schermo una qualità visiva non lontana da quella offerta dalla sorella maggiore, Series X.

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC a partire dal 6 settembre 2023 e sarà incluso nel Game Pass.

