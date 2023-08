Starfield ha avuto ottimi voti dalla stampa internazionale

È scaduto l’embargo sulle recensioni di Starfield che a quanto pare è stato accolto in maniera molto positiva dai giornalisti. Il colossale GDR sci-fi di Bethesda ha infatti ricevuto voti ottimi dalla stampa estera che ha elogiato la ricchezza del nuovo universo creato da Bethesda, la profondità ruolistica, la qualità della scrittura e tanto altro ancora. Diamo dunque una rapida occhiata ai giudizi della stampa estera:

Destructoid – 10

GamesRadar+ – 10

Attack of the Fanboy – 10

GamingBolt – 10

Pixel Arts – 10

Infinite Start – 10

Saving Content – 10

Hey Poor Player – 10

VGC – 10

Player 2

XboxEra – 9,7

Gaming Nexus – 9,5

CGMagazine – 9,5

Gamepressure – 9,5

Digital Chumps – 9,5

Forbes – 9,5

Carole Quintaine – 9

Shacknews – 9

Videogamer – 9

GamingTrend – 9

COGconnected – 9

Wccftech – 9

We Got This Covered – 9

RPG Site – 9

Press Start – 9

Worth Playing – 9

Multiplayer First – 9

But Why Tho? – 9

Checkpoint Gaming – 9

Siliconera – 9

Screen Rant – 9

TheXboxHub – 9

Windows Central – 9

WellPlayed – 9

DualShockers – 9

GLHF on Sports Illustrated – 9

PlaySense – 9

Twinfinite – 9

App Trigger – 9

Multiplayer.it – 8,5

Game Informer – 8,5

WellPlayed – 8,5

NPR – 8,5

VG247 – 8

TrustedReviews – 8

Stevivor – 8

TechRaptor – 8

Hardcore Gamer – 8

GamesHub – 8

ComicBook.com – 8

Noisy Pixel – 8

Tom’s Guide – 8

TheGamer – 8

Inverse – 8

ZTGD – 8

PC Gamer – 7,5

IGN – 7

PCGamesN – 7

Anche noi abbiamo elogiato la qualità dell’esperienza, le mille possibilità di scelta offerte, inclusa la varietà delle missioni. Nella nostra recensione, infatti, vi abbiamo spiegato che “Starfield è l’epopea sci-fi che ogni fan aspettava da tempo: certamente non brillerà per il suo lato tecnico e i limiti imposti per rendere il gioco fluido (ma non oltre i 30 FPS) ogni tanto pesano. Nonostante questo, siamo davanti al più grande viaggio nello spazio che un giocatore può vivere, un’avventura da provare fatta di scelte, di fasi d’azione adrenaliniche, di dialoghi interessanti e di missioni che vi metteranno alla prova non solo in termini di abilità, ma anche per quanto riguarda le decisioni da prendere. Non siamo davanti al gioco perfetto, ma di sicuro Starfield è il miglior gioco spaziale in rapporto”

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2023 in esclusiva su PC e Xbox Series X|S. Il gioco sarà incluso anche nel catalogo di Xbox Game Pass.