Starfield è il gioco di Bethesda con meno bug in assoluto, secondo varie fonti

Stando a diverse fonti, interpellate dal noto insider Tom Henderson, Starfield sarebbe il gioco Bethesda con meno bug in assoluto al lancio. Come sappiamo, del resto, i giochi della compagnia sono noti per non essere pulitissimi da questo punto di vista soprattutto nel momento in cui arrivano nei negozi.

Ebbene, stando a quanto riportato da diverse fonti che hanno già avuto modo di giocare il titolo diverse ore, Starfield non sarebbe afflitto da molti bug. Le 5 persone che sono state interpellate hanno riferito di averne incontrati giusto due o tre dopo decine e decine di ore. Inoltre, anche giornalista Tyler McVicker nei giorni aveva rivelato, pur essendo sotto embargo, che in 15 ore non aveva incontrato un singolo bug.

Ciò vuol dire che Bethesda avrebbe svolto già un buon lavoro di ottimizzazione a cui si andrà ad aggiungere anche quello che verrà messo in atto dalle prime patch. Insomma, l’esperienza proposta dal colossale GDR sci-fi potrebbe essere molto più solida del previsto, anche grazie al tempo extra che il team ha avuto per rifinire in questi ultimi mesi l’esperienza.

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC a partire dal 6 settembre 2023 e sarà incluso nel Game Pass.