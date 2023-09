Starfield: un curioso bundle regala un gelato liofilizzato davvero “spaziale”

Stando a quanto riferito dall’utente Wario64, esiste un bundle davvero particolare di Satrfield, capace persino di far venire l’acquolina in bocca. Si tratta della nuova iniziativa di BestBuy che propone di addolcire le nostre avventure spaziali con una trovata davvero unica nel suo genere: la nota catena nordamericana offre infatti in omaggio un gelato liofilizzato a chiunque decida di acquistare una copia di Starfield per Xbox Series X/S.

Free Halo Astronaut ice cream with purchase of Starfield for Xbox Series X on Best Buy DOTD https://t.co/kht4uNVk2J #ad pic.twitter.com/6B7oSxzVcE — Wario64 (@Wario64) September 12, 2023

Il gelato in questione è il gelato biscotto Halo Astronaut, una prelibatezza dolce che si “può magiare sia sulla terra che nello spazio”. Parliamo dunque di un bundle a tema a tutti gli effetti, visto che si tratta di un gelato per veri astronauti. Come possiamo vedere dall’immagina riportata nel post su X, il prodotto è un triplo gelato alla vaniglia, cioccolato e fragola racchiuso tra due wafer biscotto. Il pacchetto che vedete nell’immagine ne include uno solo ed è liofilizzato, così da fare in modo che non si sciolga facilmente e che si possa portare ovunque.

Il pacchetto gioco + gelato è in vendita al prezzo di 69,99 $, purtroppo solo in Canada e USA. Volendo, è anche possibile acquistare solo il gelato al prezzo di 4,99 $ su Amazon, anche se Best Buy indica come valore del prodotto 9,99 $.

