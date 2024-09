Must Be a Dragon e Ryuutama: Il Nido dei Draghi - Libro dell'Inverno sono i due volumi che compongono il bundle Days of the Dragon.

Isola Illyon Edizioni è lieta di annunciare che è appena partito il bundle Days of the Dragon dedicato a due nuovi manuali legati alla tematica dei draghi pubblicati dalla nostra casa editrice, che sono:

Must Be a Dragon , un GdR masterless di Andrea Carbone che porterà i giocatori nei panni di un Esploratore dell’Europa napoleonica a cercare e incontrare la più misteriosa delle creature: un drago!

, un GdR masterless di Andrea Carbone che porterà i giocatori nei panni di un Esploratore dell’Europa napoleonica a cercare e incontrare la più misteriosa delle creature: un drago! Ryuutama: Il Nido dei Draghi – Libro dell’Inverno di Daniele Leotta, il primo di cinque volumi di espansione del mondo di Tama in formato manga, che aggiungono un nuovo Ryuujin, una nuova Classe, un’avventura, equipaggiamento, animali, modalità di viaggio e molto altro materiale per Ryuutama!

Days of the Dragon è un bundle valido fino alle 23:59 del 10/09/24 che permette di ottenere le nuove uscite Must Be a Dragon GdR (40,00 €) e Ryuutama: Il Nido dei Draghi – Libro dell’Inverno (20,00 €) con due regali esclusivi:

Una bag in cotone naturale con un design a scelta (il ‘Drago Gargolla di Must Be a Dragon’ realizzato dall’artista Sarah Rusmiputro o il ‘Drago Bianco del Libro dell’Inverno’ realizzato dall’artista Dosie)

L’esclusivo poster A3 di Ryuutama: L’iniziazione di Kiju illustrato dagli artisti del manuale Giulia Malagoli e Dosie.

Le copie fisiche, insieme alla bag e al poster, verranno spedite a partire dall’01/10/24.

I MANUALI

Must Be a Dragon

È un gioco di ruolo realizzato dall’autore e game designer Andrea Carbone (Hawat Gdr, Awaken: La Dama Nera, Exodus) in cui i giocatori impersoneranno un Esploratore che vive in un’Europa Napoleonica in cui i draghi esistono e che ha come obiettivo quello di incontrare una di queste ancestrali creature, che si nascondono agli occhi degli uomini.

Must Be a Dragon include un’ambientazione molto caratteristica, raccontata tramite una serie di estratti di giornali, diari e lettere private di ricercatori universitari europei dell’800, esperti in draghi, che vanno alla loro ricerca. È un gioco masterless, ovvero che non prevede la figura del Game Master. I giocatori interpreteranno un unico esploratore e, insieme, attraverso un sistema di Scene e Domande, scriveranno la sua storia, definiranno ogni dettaglio e creeranno la sua avventura, dalla partenza fino all’incontro con il drago.

Must Be a Dragon è un manuale di 180 pagine in formato B5 e in lingua italiana, totalmente a colori e con copertina rigida. Il manuale contiene:

Tutte le regole per giocare: rispondere alle Domande, spendere le Squame di Drago e creare la storia dell’Esploratore.

Il Compendium Draconum, una sezione enciclopedica su tutti i draghi conosciuti, con illustrazioni e caratteristiche di ognuno.

Estratti di diari e lettere private che ti porteranno nel cuore dell’ambientazione per scoprire storie e avventure degli studiosi dei draghi.

Regole alternative per giocare in due giocatori o in solitario (Solo Mode).

Il Conclave dei Draghi, una modalità di gioco alternativa in cui si interpretano draghi intenti a decidere le sorti di territori, risorse e conflitti.

Regole extra (Nuove Domande, Costruire una Saga, altre ambientazioni).

Ryuutama: Il Nido dei Draghi – Libro dell’Inverno

È il primo di cinque compendi d’espansione realizzati per il manuale di campagna Ryuutama: Il Nido dei Draghi. Il Libro dell’Inverno è un compendio realizzato da Daniele Leotta (autore di Ryuutama: Il Nido dei Draghi) in collaborazione con Eros Padovani e Giovanni Moreschi, che estende l’esperienza di gioco sandbox offerta dal manuale di campagna. Questo specifico volume si concentra sulla cultura del popolo dei Silut, aggiungendo nuovi elementi di ambientazione e geografici.

Tra le sue pagine viene introdotto:

Un nuovo Ryuujin: il Ryuujin bianco.

Una nuova Classe giocabile: lo Sciamano.

Un nuovo tipo di magia, nuovi oggetti, animali, mostri e un’avventura pronta da giocare, che costituisce un’ottima base per una campagna più lunga realizzata con Ryuutama: Il Nido dei Draghi.

Ryuutama: Il Nido dei Draghi – Libro dell’Inverno è un manuale di 100 pagine in formato B6 (manga), totalmente a colori e con copertina morbida e sovracopertina nobilitata. Al suo interno troverai:

Un approfondimento tematico, geografico e mitologico sul popolo delle maschere: i Silut.

Una nuova Classe: lo Sciamano.

Un nuovo Ryuujin: lo Shiro-Ryu, il Ryuujin bianco.

Un nuovo tipo di magia utilizzabile dagli incantatori.

Nuove modalità di viaggio e nuovi mostri e bestie spettrali.

Nuovi oggetti, equipaggiamenti e animali.

Un’avventura pronta da giocare e utilizzabile come inizio per una campagna di Ryuutama: Il Nido dei Draghi.

Per maggiori informazioni sul bundle Days of the Dragon:

https://www.isolaillyonedizioni.it/prodotto/days-of-the-dragon

Per maggiori informazioni su Must Be a Dragon Gdr:

https://www.isolaillyonedizioni.it/must-be-a-dragon-gdr

Per maggiori informazioni su Ryuutama: Il Nido dei Draghi – Libro dell’Inverno:

https://www.isolaillyonedizioni.it/ryuutama-il-nido-dei-draghi-libro-dell-inverno