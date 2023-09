Starfield supera il milione di giocatori contemporanei su Xbox Series X|S e PC

Starfield continua a macinare numeri da record. Phil Spencer ha annunciato tramite un post su X che il gioco ha superato 1 milione di giocatori contemporanei su tutte le piattaforme. Un traguardo che dimostra ancora una volta l’enorme successo che il nuovo GDR di Bethesda riscosso sin dal primo giorno di accesso anticipato.

La presenza del titolo all’interno del catalogo di Xbox Game Pass ha sicuramente autato a raggiungere più velocemente quest’obiettivo con una miriade di utenti che ha sfruttato il servizio per lanciarsi alla volta dell’esplorazione spaziale in Starfield.

Starfield exceeded 1 million concurrent players across all platforms today. Thanks to all the players who helped us reach this great milestone and congrats to the @BethesdaStudios https://t.co/5jFaCyPz4G

— Phil Spencer (@XboxP3) September 7, 2023