Energia rinnovabile: record per la Cina nel 2024 con 277 GW di solare, ma il carbone resta centrale.

Nel 2024, la Cina ha stabilito un nuovo record nell’installazione di energia rinnovabile, rafforzando la sua posizione come leader globale nella transizione energetica. Secondo la National Energy Administration (NEA), il Paese ha aggiunto circa 277 gigawatt di energia solare, superando il record di 217 gigawatt stabilito nel 2023, e quasi 80 gigawatt di energia eolica. Questo risultato non solo evidenzia il ritmo accelerato della transizione energetica cinese, ma rappresenta anche il raggiungimento con sei anni di anticipo dell’obiettivo fissato per il 2030.

Il distacco con gli USA

Mentre la Cina si afferma come il principale attore globale nella lotta contro il cambiamento climatico, gli Stati Uniti, sotto la nuova amministrazione di Donald Trump, hanno invertito la rotta. Trump ha deciso di ritirare nuovamente gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi e ha iniziato a promuovere i combustibili fossili, segnando un netto allontanamento dalle politiche climatiche dell’amministrazione precedente. Questa mossa ha rafforzato il ruolo della Cina come inedito e inaspettato punto di riferimento principale per gli sforzi globali contro il riscaldamento globale.

L’ombra del carbone e le difficoltà del settore green

Nonostante il ritmo impressionante delle installazioni, il settore delle rinnovabili in Cina ha affrontato un anno difficile. Un’eccessiva offerta nel mercato solare ha provocato enormi perdite per i principali produttori. Inoltre, il ritmo potrebbe rallentare nei prossimi anni a causa di ritardi nell’aggiornamento delle infrastrutture di rete e della limitata disponibilità di terreni per i nuovi progetti.

Tuttavia, secondo BloombergNEF, la Cina aggiungerà comunque circa 273 gigawatt di energia solare e 94 gigawatt di energia eolica nel 2025, spinta dagli obiettivi provinciali e dalle necessità dei grandi sviluppatori statali. Questi progetti si inseriranno nel contesto del 14° piano quinquennale del Paese, sottolineando il continuo impegno della Cina per aumentare la capacità di energia rinnovabile.

Nonostante i successi nelle rinnovabili, la Cina ha anche aumentato la sua capacità di energia termica, aggiungendo 54 gigawatt di centrali a carbone nel 2024.