A molti sarà sicuramente capitato di aver sentito dire o di aver letto che tra i Paesi al mondo la Cina è quello che inquina di più. In realtà, questa informazione è vera, ma allo stesso tempo è anche il Paese che ha investito più di tutti nell’energia rinnovabile. Investimento con risultati ben visibili.

A tal proposito, possiamo affermare che nel campo dell’eolico e del fotovoltaico la quantità di energia pulita prodotta è tale da aver permesso alla Cina di avvicinarsi sempre di più al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2030. Obiettivi che potrebbero essere raggiunti già alla fine di questo mese.

Sulla questione è intervenuto il Global Wind Report 2024 rivelando che nel mese di aprile proprio la Cina è riuscita a raggiungere risultati record nell’installazione di nuovi impianti eolici. Nello specifico stiamo parlando di 75 GW di nuovi progetti, un numero tale da poter essere così considerato il 65% del totale a livello mondiale.

Il grande sviluppo della Cina nel campo dell’eolico e del fotovoltaico

Parlando proprio di sviluppo della Cina nel campo dell’energia green possiamo affermare che di recente il Paese in questione ha installato una turbina eolica offshore da 18 MW considerata la più potente al mondo. Ma oltre allo sviluppo nel mondo dell’eolico ecco che la Cina tende ad affermarsi sempre di più anche nel campo del fotovoltaico.

Nello specifico nel mese di giugno nella regione dello Xinjiang è stato messo in funzione quello che può essere considerato l’impianto fotovoltaico più grande al mondo. L’impianto in questione si estende su una superficie di più di 133 km quadrati e la sua potenza è di 3.5 GW. Ma non è finita qui, la Cina ha infatti annunciato di essere già a lavoro per la creazione di un impianto ancora più grande di quello menzionato in precedenza. Esattamente da 8 GW.