Dopo due anni consecutivi di calo, il mercato globale degli smartphone ha registrato una crescita del 4% su base annua nel 2024, secondo i dati preliminari di Counterpoint Research. Il 2023, considerato l’anno peggiore dell’ultimo decennio per il settore, è stato seguito da una ripresa grazie al miglioramento delle condizioni macroeconomiche e a una maggiore fiducia dei consumatori. Il trend positivo è iniziato nel quarto trimestre del 2023 ed è proseguito per cinque trimestri consecutivi, con una crescita significativa in Europa, Cina e America Latina.

I protagonisti del mercato globale

Samsung ha mantenuto il primo posto, trainata dal successo della serie Galaxy S24 e dalla popolare gamma A. La serie S24, presentata come il primo smartphone posizionato come dispositivo AI, ha riscosso un grande successo soprattutto in Europa occidentale e negli Stati Uniti. Apple, al secondo posto con il 18% di quota di mercato, ha avuto un anno misto. Nonostante le difficoltà iniziali nella disponibilità della funzionalità Apple Intelligence per l’iPhone 16, il marchio ha continuato a crescere in mercati non tradizionali come America Latina, Africa e Asia-Pacifico.

Xiaomi si è distinta come il brand con la crescita più rapida tra i primi cinque, grazie a una strategia aggressiva di espansione e all’introduzione di dispositivi premium. OPPO, al quarto posto, ha subito un calo, ma ha chiuso l’anno con una ripresa di slancio. Vivo ha completato la top 5, con ottimi risultati in India e Cina, dove è diventato il marchio leader.

Nel frattempo, marchi emergenti come HONOR, Motorola e Huawei hanno mostrato una crescita impressionante, sottraendo quote ai leader di mercato.

Smartphone sempre più AI-driven e premium

Il 2024 è stato anche l’anno della AI generativa, che ha fatto il suo debutto in sempre più smartphone di fascia alta. Si prevede che entro il 2028, il 90% degli smartphone sopra i 250$ sarà dotato di capacità GenAI. Questa tecnologia promette di trasformare l’esperienza utente, rendendo gli smartphone ancora più integrati nella vita quotidiana.

Parallelamente, la “premiumizzazione” ha guidato la crescita dei ricavi, con un aumento della domanda per i dispositivi ultra-premium (oltre 1000€). Sostenuti da sussidi nei mercati sviluppati e opzioni di finanziamento nei paesi emergenti, i consumatori hanno dimostrato una preferenza crescente per dispositivi di fascia alta.

Nonostante i volumi di vendita globali difficilmente torneranno ai livelli pre-pandemia, i ricavi continueranno a crescere. Si prevede un incremento dell’8% nei ricavi del settore nel 2025, rispetto a una crescita del 4% nelle vendite in volume, consolidando la tendenza verso dispositivi più costosi e tecnologicamente avanzati.