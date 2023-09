Starfield batte The Last of Us Parte II: è il gioco first party più seguito di sempre su Twitch

Starfield non è ancora uscito, ma ha già numeri da record. Dopo aver raggiunto il picco di oltre i 230 mila utenti contemporanei su Steam nel primo giorno di accesso anticipato, il GDR sci-fi di Bethesda raggiunge un altro traguardo. A quanto pare, infatti, Starfield è il gioco first party più seguito di sempre su Twitch: con i suoi oltre 552.000 spettatori, il titolo Bethesda è riuscito a superare i numeri totalizzati sulla piattaforma persino da The Last of Us 2.

Amazing: Starfield has become the most watched 1st party game in the history of Twitch. Not including Minecraft which holds the number one spot.

It beat out PlayStation games like The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima and more

Source below ⬇️ pic.twitter.com/RWEe3qbO5Q

— PeterOvo (@PeterOvo5) September 3, 2023