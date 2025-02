Per Amazon è arrivato il momento di fare i conti con il 2024, un anno “da record”: l’azienda, anche in Italia, ha ormai raggiunto tempi di consegna fulminii. Nel 2024 le consegne in giornata, entro 24 ore dall’ordine, sono state oltre 9 miliardi.

Il cibo per gatti consegnato in appena 207 minuti

Anche in Italia, spiega Amazon, i vantaggi per gli utenti Prime sono stati tangibili. Ogni cliente ha risparmiato in media quasi 135€ grazie alle spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi, una cifra che supera di oltre due volte il prezzo dell’abbonamento annuale a Prime. Tra le categorie più richieste troviamo prodotti per la casa, libri e articoli per la cura della persona. Ma il primato della consegna più veloce va a Brandizzo (Torino), dove un cliente ha ricevuto il cibo per il suo gatto in soli 207 minuti! Nelle grandi città, Amazon consente di ricevere le consegne in poche ore dall’ordine, offrendo anche la possibilità di acquistare beni alimentari e oggetti per la casa.

La Consegna in giornata è disponibile nelle città di Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Padova e Bologna, coprendo più di 230 codici postali in Italia. Chi è abbonato può usufruire di questo servizio senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 29€, mentre per i non abbonati è prevista una tariffa dedicata.

I prodotti più ordinati su Amazon dagli italiani

Amazon continua a migliorare i suoi servizi per offrire consegne sempre più rapide e affidabili. Nel 2023, l’azienda ha investito oltre 700 milioni di euro nell’automazione della rete logistica europea e 8,7 milioni di euro in progetti per migliorare la sicurezza nei suoi centri di distribuzione in Italia. Nel frattempo, il colosso ha anche comunicato quelli che sono stati, in assoluto, i prodotti più ordinati per la consegna in giornata. Ovviamente il caffè occupa il primo posto.

Ecco alcuni degli articoli più acquistati con spedizione ultra-rapida:

Caffè Borbone Respresso, Miscela Nera

Fujifilm Instax Mini Film

Echo Dot (Ultimo modello) con Alexa

Dash Pods Detersivo Lavatrice

Amazon Fire TV Stick HD

Tapo C200 Telecamera Wi-Fi Interno FHD

E nelle principali città italiane?