Un’impresa che sembrava impossibile è diventata realtà: Xiaomi, azienda cinese conosciuta principalmente per gli smartphone, ha superato Tesla nel segmento delle auto elettriche in Cina. Al suo primo anno di produzione, la berlina Xiaomi SU7 ha venduto più esemplari della Tesla Model 3, rappresentando uno storico sorpasso nel mercato automobilistico più grande e competitivo del mondo.

L’ascesa irresistibile di Xiaomi nel settore automotive

Mentre le case automobilistiche tradizionali hanno faticato in Cina negli ultimi anni, Xiaomi si è rapidamente affermata come una forza dominante. Secondo i dati della China Passenger Car Association, la berlina Xiaomi SU7 ha superato la Tesla Model 3 nel suo primo anno di commercializzazione.

Solo nel mese di aprile, 7.058 modelli SU7 sono stati venduti contro appena 5.065 Tesla Model 3. Nei trimestri centrali dell’anno, Tesla ha mantenuto il vantaggio: tra aprile e giugno, la casa americana ha venduto 38.446 esemplari di Model 3, superando facilmente la SU7. Lo stesso scenario si è ripetuto tra luglio e settembre, con 52.052 Model 3 vendute, eclissando le vendite di SU7 di oltre 12.000 unità nello stesso periodo.

La situazione è però cambiata drasticamente verso la fine dell’anno. Xiaomi ha visto le sue vendite salire alle stelle con quasi 70.000 modelli SU7 venduti durante ottobre, novembre e dicembre. Questo risultato ha facilmente superato la Tesla Model 3, che ha registrato poco più di 52.000 unità vendute negli ultimi tre mesi del 2024.

All’inizio di gennaio 2025, Xiaomi ha venduto poco meno di 23.000 modelli SU7, un vantaggio enorme rispetto alle 8.009 Model 3 di Tesla. Complessivamente, tra aprile 2024 e gennaio 2025, Xiaomi ha venduto 162.384 esemplari della SU7, mentre Tesla ha piazzato solo 152.748 Model 3 nello stesso periodo.

La nuova sfida: nel mirino c’è la Tesla Model Y

Xiaomi può essere la new entry nel settore automobilistico, ma il produttore cinese sta già lavorando a un altro concorrente di Tesla. Nel dicembre 2024, Xiaomi ha presentato al pubblico il suo primo sguardo alla YU7, preparandosi a sfidare direttamente la Tesla Model Y.

La Tesla Model Y rimane il veicolo più venduto al mondo, quindi non è esattamente un modello facile da spodestare. Per rendere le probabilità ancora peggiori per Xiaomi, la Tesla Model Y è stata l’auto nuova più venduta in Cina, con 480.309 unità vendute nel 2024.

Nonostante ciò, mentre i marchi stranieri sono considerati esotici in Cina, il successo di Xiaomi con la SU7 rispetto alla Tesla Model 3 è una vera storia da underdog. Xiaomi ha trovato successo con una formula semplice e collaudata: posizionare la SU7 a un prezzo inferiore rispetto alla Model 3 offrendo al contempo più equipaggiamento di serie. Se Xiaomi implementerà la stessa formula nella YU7, potrebbe avere una concreta possibilità di successo contro la Tesla Model Y.