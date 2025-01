Tesla ha lanciato ufficialmente la versione aggiornata della Model Y, denominata internamente “Juniper“. Questo restyling, inizialmente disponibile nella regione Asia-Pacifico, rappresenta il primo aggiornamento importante del design del crossover elettrico dal suo debutto nel 2020. La nuova Model Y combina un look più raffinato con miglioramenti tecnologici e funzionalità pensate per competere in un mercato sempre più affollato, in particolare contro rivali come BYD.

Design esterno e aggiornamenti funzionali

Il restyling della Model Y conserva le proporzioni generali del modello precedente, ma introduce modifiche estetiche che la rendono più moderna. I nuovi fari anteriori e posteriori, in stile lightbar, si ispirano al design del Cybertruck, conferendo al veicolo un aspetto più minimalista e tecnologico. Anche le sezioni anteriore e posteriore sono state ridisegnate per migliorare aerodinamica e durata complessiva del veicolo.

Tesla ha inoltre aggiornato ruote, pneumatici e sospensioni per offrire una guida più fluida e silenziosa. I clienti possono scegliere tra cerchi da 19 o 20 pollici, con le stime di autonomia calcolate sulla configurazione più piccola.

Innovazioni nell’abitacolo

All’interno, la nuova Model Y adotta molte delle caratteristiche introdotte con l’aggiornamento della Model 3 nel 2023. Tra queste, spiccano un display da otto pollici per i passeggeri posteriori, sedili ventilati e un’illuminazione ambientale che attraversa l’intero abitacolo. I sedili posteriori possono essere abbattuti elettricamente, espandendo la capacità di carico fino a 2.138 litri.

Un elemento distintivo della Model Y rispetto alla Model 3 è il ritorno della leva per gli indicatori di direzione, che sostituisce i pulsanti capacitivi introdotti di recente. Questa scelta potrebbe rispondere alle preferenze dei consumatori in mercati come la Cina, dove Tesla affronta una forte concorrenza.

New @Tesla Model Y official video from Tesla China. pic.twitter.com/3711QX6VkQ — Jay in Shanghai 电动 Jay 🇨🇳 (@JayinShanghai) January 10, 2025

Specifiche tecniche e varianti disponibili

Al momento del lancio, la Model Y 2025 offre due versioni: una a trazione posteriore e una a trazione integrale a lungo raggio. In Cina, la versione base promette un’autonomia di 593 chilometri secondo il ciclo CLTC, mentre il modello a lungo raggio raggiunge i 719 chilometri. Tuttavia, queste stime potrebbero variare in base ai cicli di omologazione in altri mercati, come l’EPA negli Stati Uniti.

Entrambe le varianti hanno una velocità massima di 201 km/h e supportano una ricarica rapida fino a 250 kW. La nuova Model Y arriva in un momento cruciale per Tesla. Nel 2024, l’azienda ha registrato il primo calo annuale di consegne dal 2012, mentre rivali come BYD hanno guadagnato terreno. La produzione di massa della Model Y 2025 è già iniziata a Shanghai, con consegne previste in Cina a partire da marzo 2025.