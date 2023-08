Il nuovo CyberDog 2 di Xiaomi costa come il tuo nuovo laptop da gaming

Durante il discorso annuale del CEO, Xiaomi ha svelato la sua ultima creazione: il CyberDog 2. Attraverso video condivisi su Twitter, il nuovo robot-cane ha mostrato numerose abilità impressionanti, come fare un backflip da uno skateboard. Rispetto al precedente CyberDog, la nuova versione appare meno inquietante e più simile a un vero cane, con tratti che ricordano un Doberman. Tuttavia, rimane una versione economica rispetto a prodotti più avanzati, come il robot-cane “Spot” della Boston Dynamics, già in uso da alcuni corpi di polizia americani.

Il CyberDog 2 è principalmente progettato per la compagnia piuttosto che per usi commerciali. Dotato di un sistema multi-cervello AI, presenta un cervello principale alimentato da un processore NX, e due cervelli secondari supportati da co-processori. Il robot è equipaggiato con molteplici telecamere, tra cui una da 13 megapixel, una RGB da 1 megapixel e due telecamere fisheye con un campo visivo di 146 gradi. Grazie a una combinazione di sensori, come ultrasonici, Lidar e fisheye, il CyberDog 2 ha capacità sofisticate.

Con 12 arti, può correre fino a circa 1,5 metri al secondo e ha un eccellente equilibrio dinamico. È progettato per evitare cadute e può rialzarsi se rovesciato. Xiaomi ha integrato un’intelligenza artificiale di autoapprendimento nel robot, utilizzando 30.000 modelli di robot-cani diversi. Inoltre, CyberDog 2 è stato costruito con programmazione e interfacce open-source, ed è dunque ampiamente personalizzabile.

Il CyberDog 2, rispetto al suo predecessore, è più piccolo e leggero, pesando circa 9 kg e alto 35 cm. Xiaomi ha annunciato che il nuovo modello avrà un prezzo di 12.999 yuan, circa 1.800 dollari.