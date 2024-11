Huawei ha svelato il suo ultimo gioiello tecnologico, il Huawei Watch Ultimate Design Gold Edition, un orologio intelligente di fascia alta con dettagli in oro 18K. Questo smartwatch, lanciato in Cina insieme ai nuovi flagship Mate X6 e Mate 70, si posiziona come un prodotto di lusso pensato per chi cerca un connubio di eleganza e innovazione.

Huawei Watch Ultimate Design: lusso estremo con dettagli in oro 18K

Il Huawei Watch Ultimate Design Gold Edition è caratterizzato da sei sezioni in oro 18K posizionate lungo i bordi della lunetta in ceramica. Huawei ha utilizzato una tecnologia di rivestimento a vuoto con ioni d’oro per conferire brillantezza ai caratteri sulla lunetta. Anche i pulsanti fisici, inclusa la corona rotante, sono ricoperti d’oro, mentre il corpo dell’orologio è realizzato in lega di zirconio amorfo, un materiale robusto e durevole.

Il display, protetto da vetro zaffiro per una resistenza eccezionale, è accompagnato da un cinturino con chiusura a farfalla retrattile e un sistema di micro-regolazione meccanica di precisione a 12 livelli. L’orologio è disponibile in due varianti: Black Gold e Yellow Gold. Il prezzo è da orologio di lusso: si parte dall’equivalente di oltre 3mila euro. Praticamente come un Tudor.

Non è solo bello da vedere: specifiche da primo della classe

Il Huawei Watch Ultimate Design Gold Edition non è solo un oggetto di lusso, ma anche uno smartwatch ricco di funzionalità. Tra le sue specifiche principali:

Display: schermo LTPO AMOLED da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466.

da 1,5 pollici con risoluzione 466 x 466. Sensori: include sensore ottico per il battito cardiaco, sensore di profondità, sensore di temperatura e sensore di luce ambientale.

Compatibilità: utilizzabile con dispositivi Android e iOS .

. Resistenza all’acqua: certificazione 10 ATM, ideale per attività subacquee.

Autonomia: fino a 14 giorni di batteria.

Connettività: supporta GPS, NFC, microfono e altoparlante integrati.

Con dimensioni di 49,4 x 49,4 x 13 mm e un peso di 78 grammi senza cinturino, l’orologio combina robustezza e leggerezza per un comfort ottimale. Al momento, questa edizione di lusso sembra essere esclusiva per il mercato cinese, ma non si esclude la possibilità di un lancio internazionale in futuro.