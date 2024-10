ByteDance, la società madre cinese di TikTok, sta pianificando di sviluppare un nuovo modello di intelligenza artificiale utilizzando i chip prodotti da Huawei, secondo quanto riportato da Reuters. Tre fonti anonime hanno confermato l’informazione, mentre una quarta ha indicato che, pur non potendo confermare l’uso di chip Huawei, ByteDance sta lavorando su un nuovo progetto di IA.

ByteDance passa da NVIDIA a Huawei

In passato, ByteDance aveva utilizzato i chip AI H20 di NVIDIA, progettati per il mercato cinese in modo da aggirare le restrizioni commerciali imposte dal governo statunitense nel 2022.

Le restrizioni impediscono l’acquisto di chip più avanzati da parte di aziende cinesi, cercando di rallentare il progresso tecnologico del paese. Per ovviare al problema e, più in generale, per limitare la dipendenza dalle aziende occidentali, ByteDance ha ordinato 100.000 chip Ascend 910B da Huawei quest’anno, ma finora ne ha ricevuti solo 30.000.

Questi chip, secondo le fonti, sono superiori ai modelli A100 di NVIDIA in termini di prestazioni GPU ed efficienza energetica, ma la carenza globale di chip ha rallentato lo sviluppo del modello IA di ByteDance.

ByteDance, che è già una delle maggiori clienti di Huawei per quanto riguarda i chip di IA, utilizza attualmente questi chip per compiti meno complessi, come l’inferenza basata su modelli pre-addestrati. Tuttavia, la formazione di nuovi modelli di IA richiede una potenza di calcolo molto maggiore, che è stata limitata dalla disponibilità dei chip Ascend e dai vincoli di produzione che Huawei deve affrontare.